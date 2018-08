Mercoledì 29 agosto 2018 - 13:54

Astronomia, Eso: sguardo a infrarossi sulla Nebulosa della Carena

Tra le più grandi regioni di formazione stellare della Via Lattea

Roma, 29 ago. (askanews) – Arriva dallo sguardo infrarosso di VISTA, telescopio dell’Eso all’Osservatorio di Paranal in Cile, un ritratto spettacolare della Nebulosa della Carena, una delle più grandi regioni di formazione stellare della Via Lattea.

A circa 7500 anni luce di distanza da noi, nella costellazione della Carena, giace una nebulosa all’interno della quale le stelle si formano e muoiono fianco a fianco. Modellata da questi eventi drammatici, la Nebulosa della Carena è una nube di gas interstellare e polvere sottilissimi dinamica e in evoluzione. Le stelle massicce all’interno di questa bolla cosmica emettono radiazioni intense che fanno brillare il gas circostante. Al contrario, altre regioni della nebulosa contengono colonne scure di polvere che avvolgono le stelle appena nate. C’è una battaglia – scrive l’European Southern Observatory – tra stelle e polvere nella Nebulosa della Carena e le stelle appena formate stanno vincendo, producono radiazioni ad alta energia e venti stellari che fanno evaporare e disperdono i vivai stellari polverosi in cui si sono formati.

Scoperta dal Capo di Buona Speranza da Nicolas Louis de Lacaille negli anni intorno al 1750, da allora la Nebulosa della Carena è stata ritratta un ingente numero di volte, ma VISTA, il telescopio dell’Eso per survey astronomiche nella banda visibile e infrarossa – sottolinea una nota – aggiunge una veduta dettagliata senza precedenti e su una vasta area; la sua vista a infrarossi è perfetta per rivelare gli agglomerati di giovani stelle nascosti nel materiale polveroso che serpeggia attraverso la Nebulosa della Carena.

Con la sua ampiezza di oltre 300 anni luce, la Nebulosa Carina è una delle più grandi regioni di formazione stellare della Via Lattea ed è facilmente visibile a occhio nudo con un cielo buio e sereno ma solo dall’emisfero australe. All’interno di questa affascinante nebulosa, Eta Carinae ha la soddisfazione del primo posto tra i sistemi stellari peculiari. Questo colosso stellare – una curiosa forma di stella binaria – è il sistema stellare più energetico in questa regione ed è stato uno degli oggetti più luminosi del cielo intorno al 1830. Da allora si è drammaticamente affievolita e sta vivendo le ultime fasi della propria vita, ma rimane uno dei sistemi stellari più massicci e luminosi della Via Lattea.

Eta Carinae appare in questa immagine come parte della macchia di luce brillante appena sopra la punta della forma a “V” creata dalle nubi di polvere. Direttamente a destra di Eta Carinae si trova la nebulosa Keyhole (letteralemente, “buco della serratura”), una nube densa di molecole fredde e gas relativamente piccola all’interno della Nebulosa della Carena, che ospita diverse stelle massicce e il cui aspetto è cambiato drasticamente negli ultimi secoli.

Nel 2014, VISTA – ricorda l’Eso – è stato utilizzato per individuare quasi cinque milioni di singole sorgenti di luce infrarossa all’interno di questa nebulosa, rivelando la vasta estensione di questo terreno di coltura stellare. VISTA è il più grande telescopio infrarosso del mondo dedicato alle survey e il suo grande specchio, ampio campo di vista e rivelatori estremamente sensibili consentono agli astronomi di rivelare una visione completamente nuova del cielo meridionale.