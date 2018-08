Giovedì 23 agosto 2018 - 11:23

Spazio, Battiston (Asi): soddisfazione italiana per Aeolus e Vega

Il presidente dell'Asi: Italia molto presente in questa missione

Kourou, 23 ago. (askanews) – “È stato lanciato con successo Adm-Aeolus, l’innovativo satellite europeo per lo studio del vento nell’atmosfera. Una misura che permetterà di migliorare in modo significativo le previsioni meteorologiche, in quanto il vento non è mai stato osservato fino ad ora con tecnologie satellitari”.

“L’Italia è molto presente in questa missione; è il dodicesimo lancio di Vega, fantastico lanciatore italiano che non ha mai sbagliato un colpo e ha a bordo dei potenti laser, fondamentali per la misura del vento in atmosfera, prodotto in Italia da Leonardo. Un momento di grande soddisfazione per la tecnologia italiana e la scienza europea nel suo insieme”.

Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Roberto Battiston, commentando il perfetto lancio del satellite europeo Aeolus, partito da Kourou, in Guyana francese a bordo di un razzo italiano Vega con l’obiettivo di studiare i venti nella parte alte dell’atmosfera.