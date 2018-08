Mercoledì 22 agosto 2018 - 03:05

Gli scienziati confermano: c’è ghiaccio sulla Luna

Per la prima volta le prove sono inequivocabili

Milano, 22 ago. (askanews) – Prove inequivocabili della presenza di ghiaccio sulla superficie della Luna. Gli scienziati confermano la scoperta che ha fatto il giro del mondo e che, in un futuro, potrebbe anche favorire la vita umana sul nostro satellite. I segnali della presenza di acqua erano noti da anni, ma finora non era mai stato possibile avere la certezza. “Per la prima volta abbiamo la prova definitiva” – ha spiegato Shuai Li dell’Hawaii Institute of Geophysics and Planetology: il ghiaccio si trova principalmente nelle ombre freddissime dei crateri nelle zone polari ed è stato individuato grazie alla strumentazione della Chandrayaan-1, il veicolo spazila elanciato nel 2008 dall’India. Utilizzando i dati del Moon Mineralogy Mapper della NASA gli scienziati hanno trovato tre prove chimiche che confermano definitvamente la presenza di acqua ghiacciata sulla superficie della Luna.