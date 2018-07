Giovedì 26 luglio 2018 - 10:43

Nasa, il 3 agosto equipaggi per navette Starliner e Crew Dragon

Rispettivamente di Boeing e SpaceX, sostituiranno gli Shuttle

Houston, 26 lug. (askanews) – La Nasa ha fatto sapere che annuncerà venerdì 3 agosto 2018 i nomi dei primi astronauti assegnati ai test di volo e alle prime missioni delle nuove navette spaziali private Boeing CST-100 Starliner e SpaceX Crew Dragon, destinate a sostituire gli Space Shuttle, ritirati nel 2011, per affiancare le russe Soyuz e portare equipaggi umani in orbita, iniziando così una nuova era nel volo spaziale americano.

L’annuncio verrà dato dal nuovo amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, in diretta streaming mondiale sul canale Tv dell’agenzia e verranno illustrati i compiti degli equipaggi per i test di volo e le prime missioni post-certificazione per Boeing e SpaceX.

La Nasa ha collaborato con Boeing e SpaceX per la navetta Starliner, lanciata con il razzo United Launch Alliance Atlas V e Dragon Crew che parte con un razzo Falcon, al fine di sviluppare al meglio la nuova generazione di veicoli spaziali e sistemi di lancio progettati per trasportare in sicurezza gli equipaggi, inizialmente da e verso la Stazione spaziale internazionale in orbita bassa terrestre e, in futuro, verso mete più lontane come la Luna e Marte.