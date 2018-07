Lunedì 23 luglio 2018 - 10:12

Spazio, Galileo: tutto pronto per il lancio di quattro satelliti

Il 25 luglio dalla base di Kourou a bordo di un razzo Ariane 5

Roma, 23 lug. (askanews) – L’ultimo controllo ha dato esito positivo dunque è confermato per il 25 luglio alle 13.25 (ora italiana) il lancio dalla base europea di Kourou nella Guyana francese del razzo Ariane 5 con a bordo gli ultimi quattro satelliti (23-26) del secondo lotto a Piena Capacità Operativa (FOC, Full Operational Capability) del sistema di navigazione europeo Galileo.

Il volo VA244 operato da Arianespace sarà l’ultimo ad utilizzare un lanciatore Ariane 5 ES ‘customizzato’, che metterà i prossimi quattro satelliti Galileo (ognuno con una massa al decollo di circa 740 kg) nell’ultima delle tre orbite circolari MEO (Medium Earth Orbit, orbita circolare intermedia) ad un’altitudine di 22.922 km. La durata nominale della missione – dal lift-off alla separazione dei satelliti – è di 3 ore 56 minuti e 54 secondi.

Il lancio in programma mercoledì prossimo segnerà il novantanovesimo volo Ariane 5 per l’Europa e porterà la costellazione di Galileo da 22 a 26 satelliti, migliorando ulteriormente la precisione di posizionamento di Galileo e la copertura globale. L’agenzia spaziale europea e i suoi partner per il progetto hanno sviluppato 22 satelliti Galileo in poco più di quattro anni.

Galileo – ricorda l’Esa – è il sistema di navigazione satellitare europeo, costituito sia da satelliti nello spazio che dalle relative infrastrutture a terra per fornire un insieme di servizi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione all’Europa ed al mondo.

Le fasi di definizione, sviluppo e convalida in orbita sono state eseguite dall’Esa, e co-finanziate dall’Agenzia spaziale europea e dalla Commissione Europea. Questa fase ha creato una mini costellazione di quattro satelliti ed un segmento di terra ridotto istituito per convalidare il concetto nel suo insieme, prima di un’ulteriore fase di sviluppo.

L’attuale fase di Piena Capacità Operativa (FOC) è completamente finanziata dall’Ue e gestita dalla Commissione che ha un accordo di delega con l’Esa secondo il quale l’Agenzia spaziale europea agisce come agente per il progetto e l’appalto per conto della Commissione.

I servizi iniziali del sistema Galileo sono cominciati il 15 dicembre 2016, e oggi, più di 100 milioni di dispositivi commerciali utilizzano Galileo.