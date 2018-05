Giovedì 17 maggio 2018 - 17:00

Conferenza Esri Italia tra Smart Society e Science of Where

Manifestazione top per tecnologie geospaziali e geoinformatica

Roma, 17 mag. (askanews) – Si è conclusa a Roma, all’Ergife Palace Hotel, la manifestazione più prestigiosa e completa a livello nazionale nel settore delle tecnologie Geospaziali, della Geolocalizzazione e della Geoinformatica.

Molti gli invitati di rilievo e le premiazioni tra cui la più importante – Il Mondo d’Oro – organizzata e consegnata dal Presidente Dilma Aurea Mannucci Ratti della Geoknowledge Foundation che ha dichiarato: “Nati nel 2005, grazie ad un’idea di mio padre l’ing. Bruno Ratti, abbiamo istituito un premio per promuovere la conoscenza del territorio abilitata dalla Digital Geography per fini etico sociali, un premio dato a chi si avvicina al pensiero della società 5.0 più sostenibile. Quest’anno abbiamo premiato, come fondazione, la Polizia Scientifica (presente con una installazione multimediale della sua mostra ” Frammenti di storia”) e il Presidente della Fondazione Link Campus Univeristy, professor Vincenzo Scotti, ex Ministro”.

Marco Mannucci Ratti, CEO di GEOsmartcampus, che ha organizzato l’Innovation Forum con oltre 10 eventi dedicati all’innovazione e all’accelerazione delle soluzioni delle start-up, ha dichiarato: “Sono stati due giorni intensi di partecipazione e di condivisione delle esperienze su Atificial intelligence, Bigchain, Smart Energy, Smart Mobility e realtà aumentata. Questa è la nostra missione: aiutare le piccole e medie imprese, le start-up, i team innovatori grazie alle nostre tecnologie innovative e al supporto della nostra community, ormai una sicurezza nell’ambito nazionale italiano”.

“Anche quest’anno la Conferenza ha raccolto l’interesse di oltre 2000 persone da tutta Italia e dal Mondo che sono venute a scoprire gli ultimi sviluppi dell’innovazione, della ricerca e delle soluzioni legate alla Geografia Digitale. Quindici gli sponsor coinvolti che hanno presentato le loro tecnologie più innovative come realtà aumentata, intelligenza artificiale, internet IOT e big data analytics. Più di 100 relatori, rappresentanti della nostra stakeholder community, tra cui esponenti del mondo istituzionale, delle Aziende e della Difesa”. Cosi ha concluso l’amministratore Delegato Emilio Misuriello AD di Esri Italia.

Tra gli altri numeri di questo importante evento, 16 workshop tecnici, oltre 40 eventi tematici, 8 tour guidati alla scoperta delle Story Map nel GEOBSERVATORY, una installazione multimediale dedicata alle tecnologie geografiche. Nell’ambito della Conferenza, Esri Italia ha anticipato ai molti giornalisti presenti che parteciperà al programma del Padiglione Venezia della XVI Biennale di Architettura, con un’applicazione che racconta attraverso mappe interattive il cambiamento del territorio nel tempo.