Lunedì 14 maggio 2018 - 17:00

Spazio, la Ue vicina all’autonomia nella navigazione satellitare

Testato il primo ricevitore europeo Galileo PRS

Roma, 14 mag. (askanews) – L’autonomia europea nel settore strategico della navigazione satellitare governativa è prossima a divenire realtà. L’Italia, per la prima volta, ha sperimentato il PRS su Nave Alliance, impiegando sul campo un ricevitore PRS “europeo”. Si tratta della prima campagna di sperimentazione del segnale Galileo PRS in ambiente artico terminata con successo e condotta con l’impiego di un ricevitore P3RS-2 a bordo di Nave Alliance – unità battente bandiera italiana con equipaggio della Marina Militare Italiana – impegnata in una missione scientifica Nato.

Tra i servizi offerti dal sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, il PRS (Public Regulated Service) è un servizio ad accesso regolamentato riservato ad utenti autorizzati dai governi degli Stati membri dell’Unione Europea. Analogamente al servizio militare del GPS, il PRS garantisce un’elevata continuità, accuratezza e resistenza, anche in situazioni di crisi e laddove sono necessarie informazioni ad elevata affidabilità.

La condotta del test, particolarmente sfidante viste le caratteristiche dell’ambiente e delle latitudini artiche, ha richiesto un importante coordinamento dello Stato Maggiore della Difesa, della Marina Militare Italiana, e delle società Leonardo e Telespazio. La pianificazione è avvenuta con la supervisione dell’Autorità nazionale Responsabile per il Galileo PRS della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Autorità competenti.

(fonte: Airpress)