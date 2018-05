Giovedì 10 maggio 2018 - 17:52

Esa, prima immagine Sentinel-3B con radiometro SLSTR

Realizzato da Leonardo a Campi Bisenzio

Roma, 10 mag. (askanews) – L’ESA, l’Agenzia spaziale europea, ha pubblicato la prima immagine ottenuta dal radiometro SLSTR (realizzato da Leonardo a Campi Bisenzio) a bordo di Sentinel-3B, il satellite lanciato il 25 aprile scorso.

L’immagine è stata scattata ieri, 9 maggio, e mostra un sistema di bassa pressione nel Regno Unito e in Irlanda, in Francia, nel Golfo di Biscaglia, in Spagna e in parte del Nord Africa. La vegetazione appare in rosso.

Il satellite Sentinel-3B, decollato dalla Russia il 25 aprile, si unisce al gemello identico, Sentinel-3A, già in orbita. Questo abbinamento di satelliti aumenta la copertura e la consegna dei dati per il programma ambientale Copernicus dell’Unione europea. Entrambi i satelliti Sentinel-3 hanno la stessa dotazione di strumenti.

Il radiometro della temperatura della superficie terrestre e marittima è particolarmente sofisticato, misurando l’energia che si irradia dalla superficie terrestre in nove bande spettrali, tra cui il visibile e l’infrarosso. Include anche canali dedicati per misurare gli incendi. Questa prima immagine proveniva dai suoi canali ottici.