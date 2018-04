Mercoledì 18 aprile 2018 - 14:14

Spazio, passeggiare sott’acqua per tornare a camminare sulla Luna

Nella Neutral Buoyancy Facility di Esa simulata la gravità lunare

Roma, 18 apr. (askanews) – È una delle piscine più profonde d’Europa, ma da tre anni aiuta i preparativi per un ritorno umano sulla Luna. La Neutral Buoyancy Facility (NBF) dell’Agenzia spaziale europea presso l’European Astronaut Centre vicino Colonia in Germania, è stata il teatro dello studio ‘Moondive’ in cui sono state utilizzate tute spaziali appositamente ponderate per simulare la gravità lunare, che è solo un sesto di quella della Terra.

Lo studio della durata di tre anni – si legge sul sito dell’Esa – si è svolto a 10 metri di profondità, nella Neutral Buoyancy Facility, uno dei quattro impianti di immersione di questo tipo in tutto il mondo (gli altri sono negli Stati Uniti, in Cina e in Russia), usato per addestrare gli astronauti all’attività extra veicolare (EVA), nota anche come passeggiata nello spazio (spacewalk). Con le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale che si stanno spostando verso un ritorno internazionale sulla Luna verso la fine del 2020, la NBF dell’Esa è stata utilizzata per indagare sulle procedure di moonwalk per la superficie lunare.

Hervé Stevenin, responsabile per la formazione EVA e le operazioni NBF presso l’European Astronaut Centre (EAC), spiega: “La bellezza dell’immersione in acqua nell’ESA-NBF è che possiamo simulare non solo l’assenza di peso di lunga durata ma anche la gravità parziale, come sulla Luna o su Marte, mettendo a punto la galleggiabilità negativa degli astronauti e di tutte le attrezzature che usano”. Moondive è stato condotto da un consorzio guidato dalla società francese Comex, specializzata nell’esplorazione umana e robotica di ambienti estremi. “Volevamo valutare come la NBF potesse essere adattata per consentire test di apparecchiature EVA, strumenti e concetti operativi nella gravità simulata della Luna”, afferma Peter Weiss, a capo del Dipartimento Spazio di Comex. “Ci siamo concentrati sulle tecniche e la tecnologia di cui avremo bisogno per preparare gli astronauti per le future missioni sulla Luna. L’idea era di creare un database di oggetti, strumenti e compiti che gli astronauti potrebbero dover gestire durante le missioni sulla Luna, non solo per allenamento, ma anche per testare e validare nuove attrezzature e modi di fare le cose”.

“Lo studio Moondive ha avuto molto successo – aggiunge Weiss – portando alla prima simulazione spaziale dell’Esa in gravità parziale all’interno della NBF. Abbiamo usato un esoscheletro che riproduceva la voluminosità e la limitazione del movimento di una tuta spaziale pressurizzata, e poi abbiamo eseguito test di campionamento geologico superficiale lunare sul fondo del simulatore dell’Esa”. “È davvero incredibile provare qualcosa che questa generazione ha visto solo nelle immagini video – dice Hervé – come la strategia ottimale per camminare in questo assetto negativo che si rivela essere un salto da canguro, proprio come hanno fatto gli astronauti dell’Apollo sulla Luna”.

I simulatori dell’Esa, tra cui la NBF, a cui si aggiungerà Luna Dome dell’EAC in fase di preparazione e che servirà a simulare gli effetti della polvere lunare su attrezzature e hardware,- sottolinea l’Agenzia – collocano l’Europa in prima linea nelle strutture di test e addestramento per l’esplorazione umana della Luna.