Martedì 10 aprile 2018 - 12:43

Roma, al Museo Maxxi Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi

Astronauta e scienziata ospiti dell'evento Spazio chiama Terra

ROMA, 10 apr. (askanews) – Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’Asi e la scienziata Amalia Ercoli Finzi, una dei maggiori esperti mondiali d’Ingegneria aerospaziale e tra i protagonisti della missione “Rosetta”, saranno ospiti, nella serata di martedì 10 aprile 2018, dalle 18 alle 19.30, dell’evento “Spazio chiama Terra”, nell’ambito della mostra “Gravity. Immaginare l’universo dopo Einstein”.

Dopo i suoi 199 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), in orbita a 28mila Km all’ora, a circa 400 chilometri d’altezza dalla superficie dal pianeta Terra, Samantha Cristoforetti incontra il pubblico del MAXXI per ripercorrere le fasi salienti della sua missione. Assieme a lei, l’accademica, Amalia Ercoli Finzi prima donna italiana laureata in Ingegneria aerospaziale, docente del Politecnico di Milano e ideatrice, tra l’altro, del trapano Sd2 usato per perforare il suolo della cometa 67/P “Churyumov-Gerasimenko” dutrante la missione dell’Esa “Rosetta”.

L’evento sarà introdotto da Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi e moderato da Andrea Zanini, portavoce del presidente dell’Asi e co-curatore della mostra.

L’incontro si svolgerà anche in lingua Lis, grazie al supporto dell’Istituto Statale per Sordi di Roma e trasmesso in live streaming su Jack Contemporary Arts TV.

L’ingresso fino ad esaurimento posti è gratuito, grazie al sostegno di Enel, main partner della mostra.