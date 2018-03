Mercoledì 21 marzo 2018 - 13:22

Spazio, Copernicus: Ue firma accordi cooperazione con quattro Paesi

Brasile, Cile, Colombia e India avranno libero accesso ai dati

Roma, 21 mar. (askanews) – L’Ue ha firmato accordi di cooperazione per l’Osservazione della Terra con Brasile, Cile, Colombia e India che garantiscono un accesso libero, completo e aperto ai dati del programma europeo Copernicus, nonché informazioni e previsioni dai servizi del programma. L’Ue otterrà l’accesso reciproco alle osservazioni e agli archivi dai satelliti di telerilevamento non commerciali dell’India e del Brasile. Inoltre, gli accordi beneficeranno della raccolta di dati di Copernicus attraverso la disponibilità di dati in-situ per la calibrazione e la convalida dei dati satellitari dell’Ue.

A firmare gli accordi a nome dell’Ue Philippe Brunet, direttore per la politica spaziale, Copernico e difesa della DG per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le Pmi. L’intesa con Brasile, Cile e Colombia – informa una nota – è stata firmata l’8 marzo a San Paolo, in Brasile, mentre l’accordo con l’India è stato firmato il 19 marzo a Bangalore, in India. Questi ultimi accordi seguono quelli analoghi che l’Ue ha già in essere con gli Stati Uniti e l’Australia. Di conseguenza, – sottolinea l’Ue – un terzo della popolazione mondiale ha ora un accesso privilegiato a banda larga ai dati liberi e aperti di Copernicus. Governi, autorità locali, accademici, ricercatori e imprese dei sei Paesi partner sono inoltre in grado di beneficiare del monitoraggio ambientale e climatico, della gestione delle emergenze e dei servizi di riduzione del rischio di catastrofi.

Accordi importanti che evidenziano la natura globale del programma Copernico. L’Ue è impegnata a condividere dati e informazioni che possono aiutare ad affrontare le sfide globali come i cambiamenti climatici, lo sviluppo di società basate sulla conoscenza e lo sviluppo umano. Inoltre alcuni degli ecosistemi più vitali e in via di estinzione del pianeta – come la foresta pluviale amazzonica, l’Antartide, l’Artico e il delta del Gange – si trovano all’interno o vicino ai Paesi partner e i dati di Copernicus possono essere d’aiuto per prepararsi o rispondere a disastri in queste aree. Infine, i Paesi partner – sottolinea l’Ue – possono trarre vantaggio dai dati di Osservazione della terra come strumento per lo sviluppo economico.

Gli accordi prevedono anche misure per lo sviluppo della condivisione delle informazioni relative ai nuovi prodotti e per facilitare le collaborazioni tra i settori privati dei sei Paesi partner e i Paesi partecipanti a Copernicus (gli Stati Ue più Norvegia e Islanda). Gli accordi si basano sul principio “no exchange of funds”, nel senso che ciascuna parte finanzierà le proprie attività.