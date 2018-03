Venerdì 9 marzo 2018 - 10:36

Spazio, Avio: successo prova a banco motore Zefiro 40 per Vega C

Sistema di propulsione di secondo stadio del nuovo lanciatore

Roma, 9 mar. (askanews) – Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei giorni scorsi in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione di secondo stadio del lanciatore Vega C.

Avio avrà la responsabilità della totalità del nuovo lanciatore europeo evoluzione di Vega, mentre in collaborazione con ArianeGroup sarà responsabile del motore a propellente solido P120C, derivato dal primo stadio del Lanciatore Vega P80, che verrà prodotto con materiale prepreg in fibra di carbonio utilizzando la tecnologia di Filament Winding.

Durante la prova, – spiega Avio – realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato.

Vega C, il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo.

“Il nostro successo nel tiro al banco del motore Z40 dimostra che lo sviluppo di Vega C è ormai in una fase matura, in vista del volo di qualifica a fine 2019 – ha detto il CEO di Avio, Giulio Ranzo -. La straordinaria collaborazione dei nostri tecnici con quelli dell’ESA, consentono oggi di realizzare nuove tecnologie e prodotti d’avanguardia in modo efficace, raggiungendo sempre maggiore performance e competitività di costo. Siamo molto soddisfatti e guardiamo con fiducia all’ultima fase di sviluppo del nuovo lanciatore Vega C”.

Il lanciatore brucia circa 187 tonnellate di propellente solido e 0,7 tonnellate di propellente liquido. Per realizzare il più elevato livello di sinergie tra i lanciatori europei, il motore P120C è progettato per essere utilizzato anche come booster di decollo per il nuovo Ariane 6.