Mercoledì 31 gennaio 2018 - 10:37

Spazio, Asi: Paolo Annunziato nuovo presidente del Cira

Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci

Roma, 31 gen. (askanews) – Paolo Annunziato sarà il nuovo presidente del Cira, il Centro di Ricerca Aerospaziale di Capua. Lo rende noto l’Asi, azionista di maggioranza del Cira con il 47% del capitale. La nomina è stata decisa all’unanimità dall’assemblea dei soci, dopo che per motivi personali Claudio Rovai nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni.

Nel ringraziare Rovai per il lavoro svolto, il presidente dell’Asi, Roberto Battiston, ha sottolineato come nel corso del suo mandato Rovai abbia rilanciato il Cira con la stesura del nuovo Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (Prora): “Il lavoro di Claudio Rovai è stato prezioso nel dare una prospettiva ad un centro di ricerca di livello internazionale nel settore aerospaziale”, ha detto Battiston, aggiungendo che Annunziato troverà un “Cira con il tagliando fatto e in grado di esprimere le sue potenzialità”.

Dal canto suo Rovai, dopo aver ricordato che nei 15 mesi del suo impegnativo incarico ha “voluto con determinazione perseguire l’ambizioso, ma necessario, obiettivo di ridisegnare il perimetro e la missione del Cira in termini tecnico scientifici, giuridici ed amministrativi”, ha sottolineato l’impegno per la realizzazione di “un’ambiziosa facility per la simulazione degli ambienti Lunare e Marziano, un fondamentale strumento di ricerca in preparazione delle future missioni di volo umano nello spazio profondo”.

Paolo Annunziato, classe 1961, inizierà la sua funzione dal 6 febbraio. Tra i vari incarichi, è stato direttore generale del Cnr, direttore del Public and Economic Affairs di Telecom Italia, direttore esecutivo della Ricerca, Innovazione e Net Economy per Confindustria e per la Commissione Europea, presidente del Gruppo di esperti per le partnership pubblico-private. Negli ultimi due anni ha ricoperto la carica di Consigliere per la Ricerca e Innovazione del Ministero per l’Economia degli Emirati Arabi Uniti (Eau).