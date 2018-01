Giovedì 18 gennaio 2018 - 13:11

Spazio: ancora 23 lanci per Ariane 5, volerà almeno fino al 2023

Nel periodo 2020-2023 affiancherà il suo successore Ariane 6

Roma, 18 gen. (askanews) – Ariane 5 continuerà a volare, almeno fino al 2023. Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Arianespace Stephane Israel il lanciatore europeo ha ancora davanti a sé una lunga serie di lanci: ben 23 prima di passare il testimone al suo successore Ariane 6.

Nello specifico,- si legge su Global Science, il quotidiano online dell’Agenzia spaziale italiana – nel periodo 2020-2023, i entrambi i lanciatori saranno operativi, dato che Esa ha commissionato al prime contractor Airbus Defence un ordine del valore di un miliardo di euro per la costruzione degli ultimi 10 Ariane 5.

Ariane 5 ha iniziato la carriera nel 1996, e il suo lancio più recente, il sesto del 2017 e 82° successo consecutivo, è avvenuto lo scorso 12 dicembre con la messa in orbita di quattro satelliti della costellazione Galileo.

Tra i payload che Ariane 5 porterà in orbita nei prossimi anni figurano la sonda Esa Bepi Colombo che partirà alla volta di Mercurio e il James Webb Telescope, erede di Hubble. Una volta operativo, Ariane 6 dovrebbe essere in grado di garantire una media di sette lanci per anno. Dopo il 2020-23 le missioni dovrebbero ridursi a cinque.

Arianespace ha recentemente dichiarato che è necessario un impegno a 360 gradi da parte delle istituzioni europee per mantenere questi propositi e per rendere il lanciatore competitivo con gli altri sistemi di lancio realizzati da altri Paesi.