Giovedì 4 gennaio 2018 - 14:17

Spazio, destinazioni 2018: Mercurio, Marte, Luna, Sole, asteroidi

Il punto su missioni programmate dalle maggiori agenzie spaziali

Roma, 4 gen. (askanews) – Un 2018 ricco di appuntamenti importanti per l’esplorazione spaziale. La Nasa e altre agenzie spaziali del mondo hanno in programma diversi lanci da marzo fino a fine anno e qualche missione vede anche la partecipazione dell’Italia, con l’Agenzia spaziale italiana e l’Istituto nazionale di astrofisica.

È proprio Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, a offrire una panoramica degli avvenimenti più importanti dell’anno partendo dalla missione BepiColombo, frutto della collaborazione tra Esa e agenzia spaziale giapponese, che studierà Mercurio in generale e in particolare il suo campo magnetico. I due orbiter (il Mercury Magnetospheric Orbiter della Jaxa e il Mercury Planetary Orbiter dell’Esa) verranno trasportati fino al pianeta più caldo del Sistema solare dal Mercury Transport Module, usando una combinazione di propulsione elettrica e spinta gravitazionale. Il viaggio non sarà breve: passeranno oltre 7 anni (dicembre 2025) prima dell’arrivo nella regione più interna del nostro sistema planetario, a ‘pochi passi’ dal Sole. Nella missione c’è anche tanta Italia: l’Agenzia spaziale italiana ha realizzato, con il contributo della comunità scientifica (compresi i ricercatori Inaf), 4 esperimenti su 11. Gabriele Cremonese, astronomo all’Istituto nazionale di astrofisica di Padova: “Il mese scorso sono terminati gli ultimi test termici del modulo di trasferimento. Siamo quindi pronti al lancio, la data finale verrà fissata all’inizio dell’estate. Nei prossimi tre mesi ci saranno i test dell’Mpo e degli strumenti, per la parte software e telecomandi, e in parallelo tutti i team scientifici stanno lavorando alacremente per concludere le procedure di volo da utilizzare durante il primo commissioning (Near Earth Commissioning Phase) subito dopo il lancio. A marzo ci sarà l’ultima review di tutti i moduli e nella seconda metà di aprile verrà effettuata la spedizione a Kourou”.

Nel mese di marzo – prosegue Media Inaf – faremo la conoscenza del cacciatore di esopianeti Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) dell’agenzia spaziale statunitense che si occuperà (come il famoso Kepler) di individuare minuscole variazioni di luminosità nelle stelle in cerca di esopianeti transienti (di passaggio). Tess sarà in grado di esplorare quasi l’intera volta celeste in un periodo osservativo di due anni. Questa missione diventerà senza dubbio il punto di riferimento per la prossima generazione di cacciatori di pianeti extrasolari, soprattutto perché – a differenza di Kepler – riuscirà a rilevare anche i pianeti rocciosi più piccoli attorno a stelle molto brillanti e vicine a noi. “Ci si aspetta che Tess sia in grado di trovare più di 600 pianeti di dimensione inferiore a 2 volte il raggio della Terra, molti di questi in orbita attorno a stelle nane rosse (stelle di tipo M)”, ha spiegato Isabella Pagano dell’Inaf di Catania e responsabile scientifico in Italia per la missione Cheops (CHaracterizing ExOplanet Satellite). “Il satellite Tess scandaglierà a tappeto buona parte del cielo senza ripercorrere i propri passi, guardando la maggior parte delle stelle per meno di un mese ciascuna. In questo modo potranno essere scoperti solamente i pianeti che completano un’orbita attorno alla propria stella in breve tempo: meno di una ventina di giorni. Per individuare sistemi planetari simili al Sistema Solare, con pianeti transitanti in orbite superiori a 80 giorni attorno a stelle simili al Sole occorrerà attendere Plato, una missione dell’Esa che sarà pronta nel 2026”.

L’altro cacciatore di pianeti, Cheops appunto, arriverà tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. “Un piccolo satellite europeo ha aggiunto Isabella Pagano – che porta a bordo un telescopio di 30 cm di diametro progettato in Italia da ricercatori Inaf e costruito nelle officine ottiche della Leonardo a Firenze. Cheops può essere puntato verso gli oggetti più interessanti individuati da Tess, per tutto il tempo necessario e anche in tempi diversi. In questo modo si potranno ottenere misure più precise relativamente ai pianeti scoperti da Tess, e, cosa ancora più importante, si potranno cercare gli altri pianeti che presumibilmente orbitano attorno alla stessa stella, e che non sono stati visti da Tess per via della durata limitata delle sue misure”.

E ancora, destinazione Marte. Il lander della Nasa Mars InSight (Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) partirà alla volta di Marte dalla Vandenberg Air Force Base, California, il prossimo 5 maggio. Il lander atterrerà il prossimo 26 novembre su Elysium Planitia, dove esaminerà il sottosuolo marziano, analizzando attività sismica e geodesia e raccogliendo importanti indizi sull’evoluzione dei pianeti rocciosi del Sistema solare. La missione doveva essere lanciata a marzo 2016, ma problemi tecnici hanno portato a una battuta di arresto.

Per il 31 luglio è prevista, invece, la partenza da Cape Canaveral, Florida, dell’americana Parker Solar Probe con l’obiettivo di “toccare il Sole” (questo il motto degli ingegneri che la stanno costruendo). La sonda studierà lo strato esterno dell’atmosfera solare (la corona) da una distanza di quasi 6 milioni di chilometri dalla fotosfera del Sole.

Nel 2018 Luna in primo piano. A marzo – segnala ancora Media Inaf – verrà lanciato il ‘sequel’ di una popolare sonda indiana: Chandrayaan 2 (che in sanscrito vuol dire veicolo lunare). Con questa missione spaziale (la seconda dell’India), composta da un orbiter, un lander e un rover, per la prima volta l’India atterrerà sulla Luna. A fine 2018 poi partirà l’orbiter lunare Chang’e-4 e il relativo lander (erede di Yutu) arriverà nel 2019 e atterrerà (prima volta nella storia) sul “lato oscuro” della Luna, così i cinesi saranno in grado di studiare il satellite naturale come mai nessuno prima di loro.

Quanto agli asteroidi, la sonda giapponese Hayabusa-2 raggiungerà 162173 Ryugu a giugno, raccoglierà il suo campione asteroidale e ripartirà per la Terra verso dicembre. Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) della Nasa arriverà su 101955 Bennu ad agosto e tornerà a terra a marzo 2021. “Il viaggio della sonda prosegue senza problemi. L’obiettivo primario della missione è raccogliere e riportare a Terra un frammento (circa 1 kg) di asteroide primitivo e ricco di materiale organico”, spiega John Robert Brucato, ricercatore dell’Inaf di Arcetri, che collabora con la missione della Nasa. “Il ritorno di campioni incontaminati provenienti dall’asteroide Bennu – ha aggiunto – permetterà, attraverso precise analisi condotte nei laboratori più all’avanguardia di tutto il mondo, di rivoluzionare la nostra comprensione del sistema solare primordiale, poiché sarà possibile studiare con precisioni raggiungibili solamente con strumentazione di laboratorio i processi fisico-chimici e mineralogici che hanno caratterizzato le prime fasi di formazione del Sistema Solare di cui ormai non rimane più traccia sulla Terra”. Lo scorso dicembre – sottolinea Media Inaf – la Nasa ha selezionato 14 nuovi ricercatori (Participating Scientists) che andranno ad affiancare il team scientifico di Osiris-Rex e tra questi c’è Maurizio Pajola dell’Inaf di Padova che affiancherà Elisabetta Dotto dell’Osservatorio di Roma e Brucato nel team italiano che partecipa alla missione.