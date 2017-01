Roma, 17 gen. (askanews) - E' difficile la circolazione in Abruzzo e lungo la viabilità di attraversamento dell'Appennino tra Abruzzo, Marche e Umbria, a causa di precipitazioni nevose continue. Questa la principale criticità segnalata da Viabilità Italia, che sta monitorando l'evolversi delle condizioni di transitabilità delle autostrade e delle strade extraurbane principali, a causa del persistere sulla nostra penisola di una prolungata fase di maltempo, con diffuse precipitazioni a carattere nevoso anche a quote basse.

Viabilità Italia precisa quindi che è necessario "informarsi con attenzione circa le condizioni meteorologiche e di transitabilità delle strade prima di mettersi in viaggio verso l'Abruzzo, ricordando comunque che la circolazione in quell'area è ammessa solo per i veicoli muniti di pneumatici da neve o con catene a bordo, salvo restrizioni maggiori in loco per il mutare delle condizioni meteo".

Per quanto riguarda le previsioni per la prossime ore, resta valido l'allerta emanato dal dipartimento della protezione civile, che prevede anche per oggi venti forti dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a burrasca su Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna, con mareggiate sulla Sardegna. Si prevedono nevicate sull'area sud-orientale dell'Emilia Romagna con neve al di sopra dei 100-300 metri e localmente fino in pianura; nevicate sui settori più orientali del Lazio al di sopra dei 300-500 metri. Previste inoltre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Basilicata con neve al di sopra dei 300-600 metri, su Calabria e Sicilia, con neve al di sopra dei 500-800 metri. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento.(Segue)