Roma, 18 gen. (askanews) - Persistono le precipitazioni nevose abbondanti in Abruzzo e attualmente risulta molto critica la situazione della viabilità in provincia di Teramo, dove si sono registrati anche danni ad alcune strutture pubbliche a seguito delle scosse di terremoto di questa mattina. Anche sulle infrastrutture stradali e ferroviarie sono in atto delle verifiche tecniche. Viabilità Italia invita quindi a evitare di viaggiare in direzione di quelle aree abruzzesi se non risulta assolutamente necessario.

Dal punto di vista della viabilità continua a nevicare intensamente sulla A24 dove persiste il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate tra Tornimparte e Teramo in entrambe le direzioni. Risultano chiusi in uscita i caselli di Assergi e Colledara per impraticabilità della viabilità esterna causa neve. Sulla A25, a causa dell'esondazione del fiume Pescara è stato chiuso il tratto tra Villanova e Chieti in direzione di Roma. Risulta chiuso in uscita il casello di Pescina per impraticabilità della viabilità esterna causa neve.

In Umbria, risulta chiusa per neve la S.S. 77 dal km 16 al km 25, la SS 685 al km 34 senso unico alternato per caduta masso a seguito del sisma odierno. In Abruzzo, strade chiuse per neve: S.S. 5 "Tiburtina" tra il Km 135 e il Km 158 e S.S. 80 dal Km 14 al Km 57; S.S. 696 tra il Km 0 ed il Km 13 (località Campo Felice). La S.S. 260 bloccata per neve all'altezza del km 27 anche se è in fase di riapertura a breve, la S.S. 81 al km 54 bloccata per neve. Nelle Marche, chiusa per neve la S.S. 4 "Salaria" tra il km 145 ed il km 151, per mezzi in traversati e alberi sul manto stradale. Chiusa per neve la SS. 77 dal Km 40 al Km 70, la S.S. 78 dal km 21 al km 36 e la S.S. 81 dal km 6 al km 12. (Segue)