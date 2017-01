Roma, 4 gen. (askanews) - Viabilità Italia informa che, a causa dell'arrivo di flussi di aria polare dal nord Europa che porteranno una fase di maltempo su gran parte del paese, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso in data odierna un "avviso di condizioni metereologiche avverse" con previsioni di precipitazioni a carattere nevoso e venti di burrasca, che nei prossimi giorni interesseranno diffuse macroaree della Penisola e della Isole maggiori. In particolare, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio, venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte dell'isola.

Dal mattino di domani venti di burrasca in estensione, sempre dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte, su Emilia-Romagna e su tutte le regioni centrali e meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. L'avviso prevede, inoltre, dalla mattinata di domani, nevicate su Marche, Lazio orientale, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, con apporti al suolo generalmente moderati (cioè compresi tra 5 e 20 cm), ma localmente abbondanti (con valori superiori a 20 cm) sulle regioni adriatiche. Mentre dal primo pomeriggio, attese nevicate su Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale, inizialmente sopra 1000-1200 metri in progressivo abbassamento dapprima fino ai 300-500 metri e successivamente, dalle prime ore di venerdì 6 gennaio, fino al livello al mare, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montuose della Sicilia settentrionale.

Le arterie stradali di carattere nazionale a maggior rischio neve saranno l'A14 Adriatica, l'A19 Catania - Palermo, l'A16 Napoli - Canosa, l'A24 Roma-Teramo, l'A25 Torano-Pescara, l'A30 Caserta - Salerno e l'A3 Salerno-Reggio Calabria per quanto riguarda la viabilità autostradale, mentre per la viabilità ordinaria si segnala la SS16, tra le Marche e la Puglia, la E45 nel tratto appenninico nonché la SS 106 Ionica. (segue)