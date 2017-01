Zaia ricorda Miglio: ha dato legittimazione al federalismo

Venezia, 11 gen. (askanews) - "Gianfranco Miglio è riuscito a spiegare meglio di chiunque altro perché questo modello di Italia non poteva e non può funzionare. Ed è riuscito a sdoganare il pensiero federalista contro coloro che, fino al suo arrivo sulla scena politica, lo bollavano con faciloneria, interesse malcelato e approssimazione come un'utopia, una follia, ragionamento senza alcun fondamento scientifico". Ad affermarlo è il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricordando la figura dell'ideologo della Lega nord, scomparso nel 2001, nel giorno in cui era nato 99 anni fa.

