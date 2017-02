Venezia, 28 feb. (askanews) - "Da 10 anni, almeno, chiedo la legge sul testamento biologico. Non sono, invece, tra coloro che senza se e senza ma propongono l'eutanasia". Lo specifica Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sottolineando che, in ogni caso, "bisogna portare rispetto a coloro che hanno una loro idea su come affrontare la malattia, la sofferenza atroce, la morte; è necessario fare qualcosa, in punta di piedi".

Il governatore puntualizza che "non è un problema di casacche politiche o di credo religioso, di scelte sentimentali", ma di varare una "legge rispettosa della libertà di coscienza".