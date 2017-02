"Resto in regione per fare l'autonomis"

Venezia, 28 feb. (askanews) - "Tranquillizzo tuti: rappresento il Veneto e voglio restare in Veneto". Così, questa mattina, il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo che Berlusconi lo ha indicato come possibile candidato del Centrodestra. Dopo le smentite di ieri, il governatore veneto ritorna sull'argomento, ribadendo che "ho l'impegno di fare l'autonomia del Veneto e farò questa autonomia, tutto il resto sono manfrine, varianti". Anzi, secondo Zaia, "queste uscite penalizzano noi veneti, vedo infatti un cambiamento di atteggiamento, a livello nazionale, nei miei confronti e quando vai a proporre qualcosa per il Veneto ti vedono come un possibile candidato, non più come presidente del Veneto. Il che significa il freno a mano tirato su molte partite".