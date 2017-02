Venezia, 21 feb. (askanews) - Ammontano a oltre 6 milioni di euro le risorse finanziarie che la Regione Veneto mette a disposizione quest'anno per le aziende del settore vitivinicolo che investono nel miglioramento dei propri impianti e Infrastrutture e nella filiera di trasformazione e commercializzazione. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan, ha dato il via libera all'erogazione dei fondi, fissando al prossimo 7 aprile il termine per la presentazione delle domande di contributo.

Il provvedimento passa ora all'esame della terza commissione del Consiglio regionale per l'esame di competenza, prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

(Segue)