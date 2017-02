Vicenza, 18 feb. (askanews) - Appuntamento gourmet, il 20 febbraio, presso il Metropol Restaurant di Zurigo, in Svizzera, all'insegna della tipicità e dell'alta qualità veneta. In occasione della prima tappa del Valpolicella wine tour 2017, il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e il Consorzio di Tutela Formaggio Asiago, in collaborazione con la rivista Vinum Europas Weinmagazin, propongono a buyer, giornalisti, operatori del settore e appassionati un viaggio alla scoperta dell'origine e degli abbinamenti delle due specialità che vedrà protagonisti i vini della Valpolicella DOC e DOCG e l'Asiago DOP nelle sue stagionature: Fresco e Stagionato.

