Vicenza, 18 feb. (askanews) - La Svizzera rappresenta un importante mercato per entrambi i Consorzi. La Confederazione vale l'11% dell'export per l'Amarone della Valpolicella ed oltre il 20% delle esportazioni dell'Asiago DOP. Un mercato tradizionalmente attento alla qualità dei prodotti e ai primi posti nella classifica dei Paesi di provenienza dei turisti nel Veneto (circa 2 milioni di presenze) per i quali l'offerta enogastronomica della regione è un fattore di interesse e di forte motivazione al viaggio, elemento trainante per l'economia locale oltre che fonte di integrazione per il reddito degli agricoltori.

Da sempre l'abbinamento tra eccellenze permette di esaltare quella tipicità che, mercati come la Svizzera ricercano e sanno apprezzare e proprio per questo i due Consorzi propongono, in questa occasione, l'esclusivo assaggio di vini di diciannove produttori e di caseifici diversi, dal corposo Valpolicella DOC abbinato al sapore dell'intenso Asiago DOP Stagionato Mezzano (stagionatura 4-6 mesi) al Recioto della Valpolicella DOCG avvolto dalla dolcezza dell'Asiago Fresco DOP.