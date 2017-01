Venezia, 5 gen. (askanews) - È stato recuperato nel pomeriggio il corpo del sommozzatore polacco 29 enne, rimasto incastrato in pochi metri d'acqua in una grotta dei Fontanazzi a Solagna (Vicenza). Sul posto hanno operato i sommozzatori del soccorso alpino che hanno effettuato il recupero, assistiti dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Mestre. Il nucleo speleosub dei vigili del fuoco di Vicenza ha effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui è incorso il subacqueo immersosi con altri colleghi.