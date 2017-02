Quero arrestato a dicembre in Germania per detenzione di droga

Vicenza, 10 feb. (askanews) - Il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha chiesto la revoca di Matteo Quero da amministratore di Aim Amcpss. Quero è stato arrestato in Germania, ancora in dicembre, perchè trovato in possesso di 150 grammi di marijuana e altri 15 di hashish. Il vicentino, politico molto noto, è stato rimesso in libertà il giorno dopo e ha potuto far rientro in Italia.

"Ho appreso la notizia dell'arresto di Matteo Quero dalla stampa questa mattina - afferma il sindaco Variati in una nota -: né io, né l'amministratore unico di Aim Colla, né i nostri collaboratori eravamo stati avvisati di questo grave episodio accaduto quasi due mesi fa. La fiducia data a Quero è stata tradita sia per essere stato protagonista del reato che lo ha portato all'arresto, sia per non aver informato me e i vertici dell'azienda dell'accaduto, comportamenti ancora più gravi per chi ricopre un ruolo di pubblico amministratore. Appena ho letto la notizia questa mattina, ho chiesto all'amministratore unico di Aim Colla di revocare a Quero l'incarico di amministratore di Aim Amcps".