Venezia, 11 feb. (askanews) - "Non credo ci sia bisogno di azioni eclatanti di ribellione per denunciare una situazione insostenibile che è già nota a chi avrebbe dovuto da tempo risolverla: se non arrivano da Roma i soldi alla Provincia di Belluno affinché possa a sua volta pagare a Veneto Strade i lavori di gestione e manutenzione della rete viaria, quando le strade saranno impraticabili, inevitabilmente i responsabili tecnici e amministrativi saranno costretti con ordinanze a chiuderle e allora sì che scoppierà e giustamente la ribellione delle comunità del bellunese".

Lo afferma con amarezza l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Elisa De Berti che stamane ha partecipato a Belluno, insieme al collega all'ambiente, alla protezione civile e alla specificità bellunese, Gianpaolo Bottacin, a una sorta di "stati generali" del territorio montano. Sindaci, rappresentanti delle amministrazioni locali e delle istituzioni, parlamentari, sindacati e lavoratori si sono riuniti per individuare una via d'uscita alla preoccupante situazione di stallo che si trascina pericolosamente da mesi e che vede la società Veneto Strade pronta a interrompere dal prossimo 1 marzo l'attività di manutenzione e di sgombero neve dalle strade del territorio bellunese se entro il 28 febbraio non riceverà un formale impegno dalla Provincia di Belluno a corrispondere quanto dovuto per l'annualità 2017.

(Segue)