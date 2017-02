Padova, 2 feb. (askanews) - "Abbiamo visto ampliarsi a dismisura la vicenda. Nei mesi di dicembre e gennaio è esplosa anche se come Chiesa avevamo già fatto dei passi in precedenza. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente anonime perchè creavano disagio a chi si dichiarava. In questo caso diventa infatti fondamentale tutelare la riservatezza e verificare l'attendibilità per appurare le responsabilità personali. Un atto scritto e autografato è arrivato a fine maggio e un altro a metà ottobre. Da qui è partita l'indagine del tribunale ecclesiastico ed è stato consigliato alle persone che si sono rivolte a noi di rivolgersi alla magistratura direttamente".

Lo ha sottolineato il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, riferendosi allo scandalo del parroco padovano denunciato per sfruttamento della prostituzione da una sua amante con la quale aveva organizzato orge ed incontri a luci rosse in canonica.