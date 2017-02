Padova, 2 feb. (askanews) - "Sono incredulo e sofferente ma sto agendo perchè anche se alla fine di questa vicenda non ci fosse rilevanza penale, canonicamente siamo in dovere di prendere dei provvedimenti discipinari. Le conclusioni a cui sono arrivato mi fanno soffrire ma sono necessarie. Non sono provocate dal clamore mediatico ma da indagini dirette e dalla constatazione che questi fatti rendono don Contin non idoneo ad esercitare la sua missione. Per questo motivo per Don Andrea ho aperto una proceduta per la sospensione 'a divinis' in attesa di approfondire questioni che potranno portare alla sua dimissione dalla vita clericale".

Lo ha sottolineato il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, riferendosi alla vicenda del parroco padovano finito al centro di uno scandalo a sfondo sessuale.