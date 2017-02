Padova, 2 feb. (askanews) - "Per far fronte a questa situazione ho messo a disposizione del tribunale ecclesiastico più risorse per velocizzare le indagini preliminari e affrontare eventuali altri casi. Nell'arco di qualche settimana istituirò una commissione indipendente per l'ascolto di osservazioni o denunce contro religiosi e operatori pastorali in genere e sarà arrivata una linea telefonica e una mail dedicata attraverso la quale sarà possibile prendere degli appuntamenti personali. Ma come sempre se si tratta di reati con possibili rilievi penali invitiamo tutti a rivolgersi direttamente alla magistratura. La Chiesa non possiede gli strumenti idonei per intervenire in fatti penalmente rilevanti, noi possiamo dare il coraggio a chi fosse incerto".

Lo ha annunciato il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, commentando la scandalo che ha investito la Diocesi con la denuncia di un parroco per aver organizzato orge e incontri sessuali in canonica.