Veronafiere, nuova iniziativa per la filiera dell'olio: Evoo Days

Roma, 1 feb. (askanews) - Al via in occasione di Sol d'Oro Emisfero Nord la nuova iniziativa di Veronafiere pensata per dare strumenti di conoscenza che facciano crescere la filiera oleicola e l'export di olio extravergine di oliva di qualità made in Italy. Quattro le sessioni di lavoro, iscrizioni già aperte. Gli EVOO Days hanno il patrocinio dell'Accademia dei Georgofili e dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. Ai lavori partecipa anche il Consiglio Oleicolo Internazionale con il direttore esecutivo.

Due giorni di lavori, con un fitto programma di seminari che spaziano dalle tecniche di coltivazione, all'analisi del mercato mondiale e all'export, dal packaging al marketing, dalla comunicazione di impresa e di prodotto all'informazione, con relatori di fama internazionale provenienti oltre che dall'Italia, da Spagna, Giappone, Taiwan, Usa e Marocco.

Sono gli EVOO (Extra virgin olive Oil) Days, il primo forum per la formazione e il networking della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità, ideato da Veronafiere/Sol&Agrifood.

La prima edizione è in programma lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 a Verona durante Sol d'Oro Emisfero Nord, il più autorevole concorso oleario internazionale. Programma e iscrizioni su http://www.solagrifood.com/it/area-espositori/evoo-days/.