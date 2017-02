Roma, 2 feb. (askanews) - Sarà una sfida appassionante, quella proposta da Sol d'Oro Emisfero Nord, con l'Italia che dovrà dimostrare di essere sempre il Paese di riferimento internazionale per la qualità dell'olio extravergine di oliva. A fronteggiarla campioni provenienti dal bacino del Mediterraneo, con tanta Spagna, primo produttore mondiale, Turchia, Croazia, Slovenia e Francia con gli oli della Corsica.

Per la prima volta partecipano alla competizione organizzata da Veronafiere anche oli extravergine di oliva prodotti in Giappone. L'obiettivo, per i produttori del Paese del Sol Levante da poco dediti alla coltivazione dell'olivo , è quello di misurarsi con l'esperienza millenaria degli altri Paesi per crescere e migliorarsi.

L'olio extravergine di oliva è particolarmente apprezzato dal mercato giapponese e il Paese ospiterà, nel settembre prossimo, Sol d'Oro Emisfero Sud.