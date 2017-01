Mantovani: Veronafiere si rafforza in nord Africa

Roma, 26 gen. (askanews) - Fieragricola, rassegna di Veronafiere dedicata al settore primario, ha firmato un accordo pluriennale per la gestione in esclusiva dell'Area Italia del Siam, il Salone internazionale dell'Agricoltura del Marocco. La manifestazione si terrà a Meknès dal 18 al 23 aprile prossimi.

"L'intesa raggiunta - commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - ci consente di rafforzare in Nord Africa il nostro presidio nell'agroalimentare, un comparto protagonista storicamente di un notevole interscambio tra i paesi del Mediterraneo. Siamo inoltre molto soddisfatti di essere il primo organizzatore fieristico italiano a sottoscrivere una collaborazione strategica con il Siam".

Il dialogo fra enti fieristici ha avuto inizio un anno fa e si è intensificato dopo la visita di una delegazione guidata dal commissario generale del Siam, Jaouad Chami, alla 112esima edizione di Fieragricola, nel febbraio 2016. La partnership è un riconoscimento molto importante per Veronafiere e per Fieragricola, anche perché - in seguito agli incontri avuti a Roma nella sede della FAO e al ministero dell'Agricoltura del Marocco - l'Italia è stata nominata Paese d'onore del Siam.