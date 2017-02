Per la formazione e il networking di questo importante settore

Roma, 10 feb. (askanews) - Produrre di più, con sempre maggiore qualità ed esportare di più. Con questa sfida si apre la prima edizione degli Evoo Days, l'innovativa iniziativa di Veronafiere-Sol&Agrifood a supporto della filiera dell'olio di oliva, in programma lunedì 20 e martedì 21 febbraio in occasione del concorso internazionale Sol d'Oro.

Relatori di fama internazionale provenienti, oltre che dall'Italia, da Spagna, Usa, Giappone, Taiwan e Marocco, raccontano come raggiungere l'obiettivo e continuare ad essere leader a livello mondiale, adeguando la produzione e i modelli di comunicazione e marketing a un mercato in espansione che guarda alla dieta mediterranea come modello alimentare.

Presente tra questi anche il direttore esecutivo del Consiglio Oleicolo Internazionale, Abdellatif Ghedira, che illustra scenari e prospettive del commercio mondiale, mentre il giornalista Tom Mueller - famoso negli Stati Uniti per i suoi articoli, le sue inchieste e i suoi libri sull'olio di oliva italiano - e Himeyo Nagatomo della Japan Olive Oil Taster Association, spiegano cosa chiedono all'olio italiano i consumatori di Usa e Giappone, i due mercati di riferimento dell'export nazionale.