Verona, 27 dic. (askanews) - "Sento puzza di bruciato" nella restituzione da parte dell'Ucraina dei 17 quadri rubati al museo di Castelvecchio, a Verona. "Qualcuno ci spieghi, per favore, perchè abbiamo dovuto aspettare 13 mesi per la restituzione di queste opere" insiste Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Per quale motivo abbiamo dovuto mendicarli?" chiede ancora il governatore, precisando, però, di non avere elementi per sostenere che è stato pagato un riscatto, come in queste ore si dice a Verona. "Invito comunque il Governo a fare chiarezza" conclude Zaia.