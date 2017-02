Verona, 22 feb. (askanews) - Più di 780 aziende presenti da 25 nazioni, 10 padiglioni e 6 aree esterne per un totale di oltre 84mila metri quadrati espositivi netti, 210 buyer esteri selezionati da 30 paesi target grazie ai programmi di incoming congiunti. Sono questi i numeri con cui Verona, dal 22 al 25 febbraio 2017, diventa il polo di riferimento in Italia per le filiere di trasporti, logistica e macchine per costruzioni. Questo grazie all'accordo siglato più di un anno e mezzo fa tra Fiera Milano e Veronafiere. I due principali operatori fieristici italiani hanno infatti concordato lo svolgimento sinergico e contemporaneo delle rispettive manifestazioni Transpotec Logitec (www.transpotec.com) e SaMoTer, (www.samoter.it), che nel 2017 si terranno nel quartiere espositivo veronese.

Transpotec Logitec (biennale), organizzata da Fiera Milano, che ne possiede il marchio, è la principale rassegna italiana dedicata ad autotrasporto e logistica. SaMoTer, International Earth Moving and Building Machinery Exhibition (triennale), manifestazione storica di proprietà di Veronafiere, è il punto di riferimento per le macchine da costruzioni e dall'ultima edizione si svolge in concomitanza con Asphaltica, l'evento organizzato in collaborazione con Siteb (Associazione Italiana Bitume, Asfalto, Strade) dedicato a macchine e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali.

Spinti dalla volontà di andare incontro alle esigenze dei costruttori, per i quali era fondamentale ottimizzare l'investimento in un momento che per la filiera delle costruzioni e dei trasporti era ancora complesso, i due player fieristici hanno scelto di mettere a fattor comune le rispettive competenze in settori affini per offrire agli operatori una panoramica merceologica integrata, in grado di rispondere ancor meglio alle loro necessità. Le due manifestazioni manterranno le rispettive identità e specificità merceologiche, ma condivideranno spazi espositivi e accessi, e hanno coordinato le iniziative di carattere promozionale e commerciale. Gli operatori professionali in visita potranno fruire, con un solo biglietto, di un'offerta ancora più ampia che propone in contemporanea il meglio del trasporto su gomma, della logistica e delle macchine per cantiere ed edilizia.