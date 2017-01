Verona, 4 gen. (askanews) - In occasione dei festeggiamenti per l'Epifania, per motivi di sicurezza e secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalla Questura, vengono riposizionate le barriere di cemento (new jersey) in corso Porta Nuova e via Pallone. Pertanto dalle ore 15 di giovedì 5 gennaio viene istituito il divieto di transito nell'ultimo tratto di corso Porta Nuova, in piazza Bra e in via degli Alpini, fino alle ore 9 di sabato 7 gennaio. Tutto il trasporto pubblico è deviato su piazza Cittadella e via Montanari, mentre è sempre garantito l'accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza e il passaggio dei taxi.