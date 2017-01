Venezia, 31 gen. (askanews) - La Regione ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) la proposta di riconoscimento come area di crisi complessa per l'intero territorio del comune di Venezia. Ne ha dato comunicazione oggi il presidente veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa a Palazzo Balbi. Le aree di crisi complessa sono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale. Il riconoscimento spetta al MISE.

"Al provvedimento - ha fatto presente Zaia - è allegato un dossier che evidenzia come nel territorio del comune di Venezia siano presenti settori produttivi che presentano fattori di complessità della crisi in termini di significatività sulla politica industriale nazionale, in particolare il comparto della chimica e del metalmeccanico. Inoltre è rilevabile la condizione di difficoltà anche del settore vetrario, che contribuisce ad acuire lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio nel suo complesso".