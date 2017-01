Per il diecimilionesimo voli gratis per tutta la vita

Venezia, 26 gen. (askanews) - Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Venezia che collega aeroporti di medie e piccole dimensioni, ha celebrato oggi presso lo scalo lagunare il traguardo dei 10 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. A festeggiare il fortunato passeggero, Pierre Droneau, un premio che strizza l'occhio al celebre mercante veneziano Marco Polo e ai suoi lunghissimi viaggi in giro per il Mondo: la possibilità di volare gratuitamente con un accompagnatore, per tutta la vita, a bordo degli aeromobili del vettore. Ma non è finita qui: se Pierre Droneau riuscirà a visitare tutte le destinazioni in cui la low cost opera, potrà regalare lo stesso premio anche ad un'altra persona a sua scelta. (Segue)