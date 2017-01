Venezia, 31 gen. (askanews) - A Ca' Farsetti, sede del Comune di Venezia, il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, hanno infatti sottoscritto il protocollo d'intesa "Riqualificazione ambientale del S.I.N.", per il completamento dei 3,5 chilometri di marginamenti delle macroisole del S.I.N. di Porto Marghera, e approvato il "GeoPortale in Comune", per la messa in rete dei dati ambientali a livello nazionale.

"Voglio davvero ringraziare il ministro e tutta la struttura del Ministero all'Ambiente - ha sottolineato il sindaco Brugnaro - per il rapporto che si è instaurato nel corso dell'ultimo anno: abbiamo svolto insieme un lavoro meticoloso, costante e continuo. Il Protocollo su Porto Marghera viene da lontano e i suoi risultati sono legati in modo forte a quanto avevo detto in campagna elettorale: Venezia ha bisogno di ripartire dal lavoro, rilanciando Porto Marghera. Quello che abbiamo fatto è stato lavorare sull'impatto operativo: come previsto dal 'Patto per Venezia', con il Protocollo di oggi arriveremo a ricevere i 72 milioni necessari per il completare i marginamenti, tappa essenziale per passare poi alle bonifiche. Salvaguardia ambientale e bonifiche ci permettono di attrarre investitori, mettendoci nelle condizioni di garantire tempi e costi certi per costruire posti di lavoro sostenibili. La questione ambientale passa insomma per azioni concrete, al di là delle dichiarazioni".