Roma, 11 feb. (askanews) - Un 69enne di Chioggia (Venezia), Z.M., si fingeva cieco "assoluto" e percepiva le varie indennità pubbliche concesse alle persone con inabilità totale quando si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure quando, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di una assistenza continua. L'uomo è stato scoperto e denunciato dai carabinieri e ora la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio.

Le indagini sono iniziate la scorsa estate, quando l'equipaggio di una motovedetta dei carabinieri che espleta la vigilanza acquea e balneare, dopo un controllo di routine ad una attività commerciale lungo l'arenile di Chioggia ha la presenza dell'uomo che è stato identificato per la prima volta. Nel corso dei successivi accertamenti effettuati all'Inps per verificarne l'eventuale effettiva posizione lavorativa, è emerso come in realtà l'anziano oltre alla pensione percepiva da quasi 15 anni una indennità di accompagnamento poiché riconosciuto invalido civile quale "cieco assoluto".

