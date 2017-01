Venezia, 16 gen. (askanews) - Ha preso il via oggi a Mestre (Venezia), prima città al mondo a sperimentarlo, il servizio di taxi condiviso "on demand", grazie alla tecnologia tutta "made in Italy" di "Mvmant", app altamente innovativa per la mobilità sostenibile. A gestire il servizio in città è la cooperativa artigiana Radiotaxi Venezia Mestre, in partnership con Edisonweb, la società catanese che ha ideato e sviluppato l'applicazione e la relativa piattaforma di gestione premiata in tutto il mondo.

