Venezia, 29 dic. (askanews) - "Con Giorgio Garatti se ne va un simbolo. Un signore d'altri tempi, che ha accompagnato decenni di giornalismo e di cultura della Marca trevigiana". Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricorda la figura del giornalista e scrittore trevigiano Giorgio Garatti, scomparso all'età di 84 anni. "Dallo storico 'Sport Trevigiano' alle decine di scritti e opere - aggiunge Zaia - Garatti ha lasciato la sua impronta gentile e autorevole nel cuore e nella cultura di più generazioni di trevigiani. Amava lo sport, la storia, le tradizioni, la bellezza e sapeva trasmettere questo suo amore in ogni suo scritto. Ci mancherà anche quel sorriso sereno che non mancava mai, quell'ironia sottile e intelligente che si percepiva parlandogli o leggendolo, quel garbo sincero che conquistava". "Garatti - conclude Zaia - è stato e va ricordato come una delle grandi figure della trevigianità".