Venezia, 17 gen. (askanews) - Un primo posto che è "un risultato di tutta la mia squadra" e non un merito individuale. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commentando il risultato del sondaggio del Sole24Ore che lo ha proclamato come il governatore col maggiore gradimento in Italia. "Spero che sia stata apprezzato soprattutto il rispetto della parola data ai Veneti, col cuore - ha aggiunto Zaia -. E' un risultato che mi inorgoglisce, perché non sono più nella fase della 'luna di miele', ma ho già affrontato partite come quella dell'alluvione, della Pedemontana, della riforma sanitaria e della legge sul consumo del territorio", ha concluso.