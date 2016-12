Venezia, 23 dic. (askanews) - "Possiamo evidenziare, con orgoglio, che siamo la prima Regione in Italia per occupazione, con la disoccupazione al 6,6%, siamo terzi dopo Trento e Bolzano. Abbiamo aiutato 18.000 imprese in difficoltà ma, finalmente, i dati ci dicono che stiamo ripartendo". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa per lo scambio degli auguri con la stampa locale.