Venezia, 23 dic. (askanews) - "L'unica azione di stimolo all'immobilismo romano è opporsi all'ospitalità: non dei profughi, ma degli immigrati che profughi non sono. E mercoledì sera saremo a Volpago (Treviso) a protestare, perché anche questo è un segnale: questa non ci sembra civiltà". Lo ha ribadito il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa di fine anno a Venezia tornando a parlare di immigrazione e all'accoglienza di un centinaio di migranti in una struttura non considerata idonea.