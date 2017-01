Ex presidente provincia di Belluno ed ex consigliere regionale

Venezia, 21 gen. (askanews) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia parteciterà lunedì 23 gennaio alla cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Sergio Reolon, ex presidente provincia di Belluno ed ex consigliere regionale, il previsto sopralluogo al cantiere del bacino di laminazione di Trissino (Vicenza) è rimandato a data da destinarsi.