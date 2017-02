Belluno, 13 feb. (askanews) - "Lo studio di fattibilità per il 'Treno delle Dolomiti', con il nuovo collegamento da Cortina alla Val Pusteria, è pronto e sarà presentato quanto prima". Lo ha assicurato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a Belluno alla presentazione del biglietto unico Trenitalia-Dolomitibus. "E' un progetto strategico nazionale, il governo ha deciso con noi questa strategia che coinvolge non solo il Veneto ma anche la provincia autonoma di Bolzano - ha aggiunto Zaia -. L'idea è di create il collegamento da Bolzano a Dobbiaco in maniera tale che si possa passare per Cortina. I tempi - ha concluso il governatore veneto - sono di qualche mese per presentare al territorio lo studio di fattibilità".