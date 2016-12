Vicenza, 27 dic. (askanews) - "Monitoraggio a 360 gradi per censire le patologie" derivanti dal possibile inquinamento dei "Pfas" (Sostanze Perfluoro Alchiliche). Lo ha ribadito stamani il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, confermando tra l'altro che "sono state fatte le opportune segnalazioni anche alla Procura". La Giunta regionale ha approvato recentemente due importanti Piani di intervento. Si tratta del "Piano di Sorveglianza sulla Popolazione Esposta alle sostanze Perfluoroalchiliche" e del "Piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti della Regione del Veneto". Circa 85 mila le persone interessate al nuovo e più approfondito screening.