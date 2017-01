Venezia, 20 gen. (askanews) - "Se n'è andato un collega battagliero, dalla forte personalità, che amava la sua terra bellunese alla quale ha dedicato tanta passione, competenza ed energie, fino alla fine della sua troppo breve vita". E' un ricordo commosso quello che il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dedica a Sergio Reolon, ex presidente della Provincia di Belluno e consigliere regionale sino alla passata legislatura. "Sapevo della sua malattia, ma non che le sue condizioni fossero a tal punto peggiorate - dice il presidente -. Le nostre esperienze amministrative e politiche si sono a lungo incrociate: l'ho conosciuto quand'era consigliere provinciale, siamo stati contemporaneamente presidenti lui della Provincia di Belluno io di quella di Treviso e ci siamo poi incontrati nuovamente in Regione". "Sergio è stato un uomo politico e un amministratore pubblico che ha interpretato fino in fondo il suo ruolo - prosegue Zaia -, senza fare sconti a nessuno, ma leale nel comportamento e nel confronto. La sua è stata una delle voci più autorevoli, convinte e combattive che si sia alzata a difesa della montagna e conquiste importanti, quali la specificità di Belluno nello statuto regionale, portano anche la sua firma". "Esprimo un sentimento di vicinanza alla sua famiglia e alle persone a lui care - conclude Zaia - e il cordoglio mio e della Giunta regionale al Partito Democratico bellunese e veneto".